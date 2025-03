Fallece Jan Schwieterman, estrella de Nickelodeon, a los 52 años.

Así lo informa The Mirror.

Aquí los detalles.

Jan Schwieterman, actor conocido por su papel como Kurt Bozwell en la película Good Burger, falleció el pasado 28 de febrero a los 52 años tras enfrentar una agresiva batalla contra el cáncer en etapa 4.

El actor murió en el Mercy Hospital, en Washington, Missouri, según informó su familia.

La noticia fue compartida recientemente por su hermano Chad Schwieterman a través de una emotiva publicación en redes sociales.

«Con el corazón pesado, comparto el fallecimiento de mi hermano Jan (JP) Schwieterman», escribió Chad en Facebook.

«Hace poco descubrió que tenía una forma agresiva de cáncer en etapa 4. Su muerte ha sido un verdadero shock para nuestra familia y amigos».

El mensaje fue acompañado por agradecimientos hacia quienes han brindado apoyo a la familia durante este difícil momento. “Descansa en paz, hermano. Te queremos y te extrañamos profundamente”, agregó Chad.

Jan Schwieterman, «Good Burger» actor, dies at 52. https://t.co/Q7NtdbTYCe — Yahoo Entertainment (@YahooEnt) March 22, 2025

Antes de alcanzar la fama en Nickelodeon, Schwieterman fue un orgulloso Eagle Scout y decidió mudarse a Los Ángeles tras graduarse de la secundaria para seguir su sueño de convertirse en actor.

Su carrera incluyó participaciones en series populares como ER, Forever y McKenna, antes de dar el salto a la gran pantalla con su memorable interpretación en Good Burger, donde compartió escena con las estrellas de Saturday Night Live Kenan Thompson y Kel Mitchell.

Tras su éxito en Good Burger, Schwieterman apareció en la serie Felicity y en otros proyectos televisivos, aunque luego se tomó una pausa de siete años en la industria cinematográfica después del año 2000.

Su última aparición en pantalla fue en 2008, en la película Along the Way.