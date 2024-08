Fallece Charles Cyphers, Actor de ‘Halloween’, a los 85 Años.

El actor Charles Cyphers, conocido por su icónico papel como el sheriff Leigh Brackett en la saga de terror «Halloween», falleció a los 85 años en Tucson, Arizona, según informó «Variety».

El actor murió el pasado domingo tras una breve enfermedad, según confirmó su representante, Chris Roe.

«Charles era un hombre adorable y sensible», expresó Roe en un comunicado difundido por «Variety».

Cyphers interpretó por primera vez al sheriff Brackett en la clásica película de terror de John Carpenter de 1978, «Halloween», que también marcó el debut cinematográfico de Jamie Lee Curtis como Laurie Strode.

Charles Cyphers, known for his role as Sheriff Leigh Brackett in the “Halloween” franchise, died from a brief illness on Sunday, his manager Chris Roe announced. He was 85. https://t.co/fgJaY543IR

— Variety (@Variety) August 6, 2024