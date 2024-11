El comediante Facundo sufre sorpresiva muerte y se viste de luto

Facundo recuerda a su amigo Tavo.

Tavo murió por un problema cardíaco.

Trabajaron juntos en Incógnito.

El polémico conductor de Televisa, Facundo, dejó de lado las bromas y el sarcasmo para mostrar una faceta más sensible al hablar de una de las pérdidas más significativas de su vida.

En una entrevista con Jorge «El Burro» Van Rankin para el programa de YouTube N Estado Burresco, Facundo recordó con profunda tristeza a su amigo Gustavo, a quien cariñosamente llamaba Tavo.

«Cuando murió tu amigo, Tavo, encantador… ¿Sí te doblaste?», le preguntó ‘El Burro’ a Facundo conmovido, a lo que respondió sin dudar: «Sí sí me doble, un chin… no me digas».

Tavo fue parte fundamental del equipo de Incógnito, programa transmitido por Canal 5 entre 2005 y 2008, y aunque no aparecía frente a las cámaras, su trabajo en la producción dejó huella entre quienes compartieron con él.

El comediante Facundo recuerda la muerte de Tavo

Facundo, quien rara vez se muestra vulnerable ante el público, admitió que la muerte de Tavo lo marcó profundamente.

“Era un tipazo, alguien encantador y guapo, como tú dices”, comentó el conductor al escuchar cómo lo describía Van Rankin.

El presentador relató que la última vez que vio a su amigo fue en una reunión laboral, sin imaginar que sería el adiós definitivo.

«Me acuerdo que además fue un gran momento porque dos semanas antes lo vi y le enseñé por casualidad un chin.. de videos que tenía de él. Me puse a hacer un video para mi hija de su cumpleaños y encontré videos con él».