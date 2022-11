Ben Gordon, exestrella de baloncesto fue arrestado por actitudes violentas

Los hechos acontecieron en un McDonald’s por la madrugada del viernes

Los violentos comportamientos del exjugador de Chicago Bulls en el pasado

Chicago Bulls Ben Gordon. El exjugador de baloncesto británico-estadounidense Ben Gordon, fue realmente popular hace más de 10 años atrás, cuando debutó en 11 temporadas en la NBA. Aunque el deportista de 39 años se alejó del mundo del baloncesto, sigue siendo recordado como uno de los mejores.

Sin embargo, el exjugador de 1.91 de estatura, se vio envuelto en un escándalo recientemente en nada más y nada menos que un restaurante McDonald’s. Esto sucedió luego de haber sido visto en golpeando a dos policías que se encontraban en el establecimiento, aseguraron los testigos de la escena.

Chicago Bulls Ben Gordon: Fue visto en una actitud agresiva y golpeando a un guardia de seguridad

La ex estrella de los Chicago Bulls, fue visto atacando a dos policías en un establecimiento de comida rápida McDonald’s. De acuerdo con informes del portal de noticias The New York Post, el exjugador de baloncesto fue arrestado inmediatamente por las autoridades.

Lo que tienes que saber

Esto habría sucedido el viernes durante la madrugada, la televisora CWB Chicago, informó que la policía recibió una llamada telefónica alrededor de las 3:00 am debido a que varios testigos presenciaron este ataque, por lo que la policía fue a la escena de los hechos. Archivado como: Chicago Bulls Ben Gordon