Avión de Delta es evacuado en Atlanta tras incidente en el motor (VIDEO)

Un avión de Delta Air Lines con más de 200 personas a bordo fue evacuado la mañana del viernes en el aeropuerto de Atlanta tras un problema en el motor.

El vuelo 2668, que se dirigía a Minneapolis-St. Paul, tuvo que abortar el despegue a las 9:10 a.m., según autoridades del aeropuerto.

Cuatro pasajeros resultaron heridos, uno fue trasladado para recibir atención médica y los otros tres fueron tratados en el lugar.

Imágenes de los pasajeros mostraron toboganes desplegados mientras las personas se alejaban del Boeing 757 en una inusual mañana nevada.

