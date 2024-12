Eugenio Derbez anuncia pausa en su carrera tras críticas a Selena Gomez

“Lo más valioso para mí ya no es el dinero, es el tiempo. Tener tiempo para hacer lo que se me pegue la gana”, afirmó el actor.

A pesar de una carrera llena de éxitos, como su participación en CODA y No se aceptan devoluciones, Derbez admitió que ha sacrificado tiempo de calidad con su familia, particularmente con su esposa, Alessandra Rosaldo, y su hija menor.

“Mi vida es muy caótica. Ya perdí el equilibrio de tener vida y no tener vida”, declaró. Así lo reporta el medio Milenio.

Una pausa para reflexionar y crear

Eugenio Derbez hace preocupante revelación: «Mi vida es caótica, ya perdí el equilibrio»

Derbez también señaló que el descanso no solo está motivado por su deseo de reconectar con su familia.

Sino también para retomar su faceta creativa. Así lo informa el medio TV y Notas.

“Este próximo año, a partir de enero, me voy a tomar un break para mí y para crear».

«Hace años que no me siento a escribir, y al estar en tantas cosas me cuesta mucho trabajo,” reveló.