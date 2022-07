La primera esposa del expresidente de los Estados Unidos, estuvo casada varias veces y su último matrimonio fue con el actor Rossano Rubicondi, quien murió 9 meses antes que ella. El actor italiano y la empresaria, se casaron en el año 2008 y se separaron en el 2009, debido a que los dos viajaban mucho y no tenían tiempo para verse, indicó New York Post.

Tras darse a conocer la muerte de Ivana Trump, a los 73 años de edad, las dudas sobre su historia y las relaciones que sostuvo tras su separación con Donald Trump, no han dejado de surgir. Donald Trump fue quien confirmó la triste noticia del fallecimiento de Ivana a través de la red social de Truth Social, donde envió un mensaje y la despidió de una tierna manera.

Antes de Rubicondi, la exmodelo estuvo casada con tres personas más: Alfred Winklmayr, Donald Trump y Riccardo Mazzucchelli, indicó The Sun. Tras su separación con Rubicondi, la actriz declaró que “seguían siendo amigos” pero que la distancia fue el actor clave para que tomaran esa decisión; después de ese matrimonio, la socialité decidió no volverse a casar y continuar al cuidado de sus empresas y diversos proyectos.

El actor italiano fue diagnosticado con un melanoma en la piel que lo llevó a luchar contra la enfermedad por todo un año, hasta que su cuerpo no logró ganar la batalla y terminó perdiendo la vida, según informó New York Post. Ivana y Rossano, llevaban alrededor de 15 años conociéndose y a pesar de que su matrimonio no funcionó, siguieron siendo buenos amigos. Archivado como: Esposo Ivana Trump muerte

De acuerdo con los reportes, se anunció la muerte del actor italiano en octubre del año pasado debido a una lucha que enfrentaba contra el cáncer de piel. El exesposo de la empresaria, tenía 49 años de edad al momento de perder la vida, informó New York Post. La muerte del joven actor, fue un devastador golpe para Ivana Trump, quien no dudó en expresarlo a los medios de comunicación.

Esposo Ivana Trump muerte: ¿Prefirieron una amistad?

En una reciente entrevista con Page Six, Ivana Trump, habló sobre la amistad que sostenía con Rossano y declaró que su separación se debió a que estaban en dos lugares distintos y por ello, no funcionó su relación. En las declaraciones, señaló que la relación a larga distancia no fue algo que a ellos les funcionara y tomaron la decisión de divorciarse.

“Rossano pasa mucho tiempo en Italia y yo paso mucho tiempo en Nueva York, Miami y St-Tropez, y él tiene que trabajar. La relación a larga distancia realmente no funciona. Lo pasamos bien y somos amigos. La separación fue amistosa”, sostuvo Ivana Trump en una entrevista para Page Six y que New York Post recopiló, en el año 2019. Archivado como: Esposo Ivana Trump muerte