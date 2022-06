Sin embargo, las investigaciones sobre las posibles causas por la cual decidió quitarse la vida continúan, y se ha descubierto un escalofriante mensaje que dejó la joven momentos antes de morir. La modelo habló sobre su “último aliento” en una inquietante publicación de Instagram compartida siete años antes de su trágica muerte, según The Sun .

“Aún así, no hay nada que pudiera haberme preparado para la euforia que sentí cuando me pidió que fuera su esposa. Mi amor, eres todo lo que siempre querré. Te amaré con todo mi corazón hasta que tome mi último aliento”, finalizó su mensaje al hombre que probablemente fue su pareja.

Pero fue en otro post en su cuenta de red social donde Niece subió una conmovedora foto a Instagram de ella y un hombre no identificado abrazándose el 27 de junio de 2015. Ella escribió junto a la foto: “Desde nuestra primera cita, supe que este era el hombre con el que quería pasar el resto de mi vida”.

“Se quitó la vida después de una larga batalla con problemas de salud mental”

Cabe mencionar que la publicación, obtuvo cerca de 3.000 me gusta, pero no especifica con quién fue fotografiada Niece en esa imagen compartida. Hasta el momento no está claro en este momento con quién estaba comprometida la joven modelo que se quitó la vida este jueves.

Su familia le dijo a los medios de comunicación: “Lamentablemente, Niece se quitó la vida después de una larga batalla con problemas de salud mental. Ella fue muy abierta con sus seguidores sobre sus luchas, incluso queriendo ayudar a los seguidores que también sufrieron”. Archivado como: Escalofriante mensaje Niece Waidhofer