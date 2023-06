Hace tiempo para el programa de ‘Chisme No Like’ Emilio Osorio aseguró que «Fue un momento, en el cual también me lo pregunté y dije ‘vamos a ver qué onda’ porque es válido también decir ‘vamos a intentarlo, vamos a ver qué puede pasar’ y evidentemente el momento en el cual de pronto empiezan las actuaciones y de pronto empiezan los besos en la cámara, tú solito te das cuenta si pasa algo o no pasa algo». Archivado como: Emilio Osorio es gay.

Mientras se encontraba compartiendo tiempo con sus compañeros de la casa entre ellos Apio Quijano y Wendy, el hijo de Niurka rompió el silencio y reveló si es gay o no, «La primera vez que hicimos el beso (en Aristemo) pues yo tengo mi mente abierta, no tengo ningún problema y dije, 'aquí voy a ver realmente si yo tengo gusto por hombres o no».

«Desde el primer beso, que estaba yo nervioso, dije 'madre santa, aquí me voy a dar cuenta'. Pasó y literalmente dije 'ok, soy heterosexual, valió madre», finalizó en entrevista para 'Chisme No Like'. Ahora Emilio Osorio ha tocado nuevamente el tema durante su estancia en 'La Casa de los Famosos México'.

Emilio Osorio revela si es o no gay en La Casa de los Famosos México

«Puede ser que un vato en su vida haya tenido algo con un hombre porque jamás se hubiera fijado y siempre se haya fijado en la mujer y de pronto un día en una fiesta se pone hasta la madr… y se besa a un hombre y dice ‘wow me gustó’ porque así pasa», añadió Emilio Osorio. «Llegó el momento y cuando nos besamos y pasó todo lo que pasó, no me gustó ni mucho menos».

«El punto es este, yo a mis 20 años el día de hoy sé que soy heterosexual y lo sé porque el día que yo estuve dos años teniendo contacto con una persona en ningún momento tuve una excitación y no me prendió ni nada, tampoco sentí un gusto… Yo soy un hombre puede voltear a ver otro güey y decir 'que guapo, me gusta como se te ve esto' y no me atraes», señaló el hijo de Niurka Marcos. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ.