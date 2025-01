Aunque el nombre de «El Pinky» no aparecía en la lista, su cercanía con figuras como Leobardo Aispuro Soto, alias “Gordo Peruci” –quien también fue asesinado en diciembre de 2024–, ha generado especulaciones.

El último mensaje de «El Pinky» antes de su trágica muerte

Días antes de su muerte, «El Pinky» publicó un mensaje en Instagram que, a la luz de los acontecimientos, ha adquirido un tono inquietante.

En su última publicación, compartida a finales de 2024, expresó:

«Cerramos el 2024 de una buena manera. Este año hubo tropiezos, como también logré muchas cosas y aún falta mucho por lograr laboralmente y de unión. Me alejé de gente mala y conocí gente increíble y con las mismas ganas de crecer. Lo importante de todo es que no me rendí y nunca lo haré este año 2025. Quiero y estoy muy agradecido con todos los que conviví, ánimo, plebes. Este año será el bueno, puro LPB».

El mensaje estaba acompañado de fotos que mostraban al joven celebrando con amigos y destacando logros personales y profesionales.

La publicación reflejaba esperanza y optimismo, un contraste desgarrador con el violento desenlace de su vida.