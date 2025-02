El tremendo beso de Taylor Swift y Travis Kelce previo al Super Bowl

Los aficionados han encontrado formas creativas de participar en las especulaciones sobre qué hará la artista durante el partido.

Entre las preguntas más recurrentes están cuántas veces será enfocada por la cámara, qué vestimenta usará y si Travis Kelce le propondrá matrimonio tras el encuentro.

La fiebre Swiftie ha alcanzado tal magnitud que incluso se han organizado encuestas sobre quién se sentará a su lado en el palco de los Kansas City Chiefs.

Las opciones incluyen a su madre, su suegra, alguna estrella de la música o del cine, o incluso alguna sorpresa inesperada.

A Kansas City AFC Championship win, sealed with a kiss! 😘 Travis Kelce and the Chiefs — and Taylor Swift! ☺️ — are headed back to the Super Bowl! 🏈#Chiefs #ChiefsKingdom #TaylorSwift #TravisKelce pic.twitter.com/Itgyuispjt

— ExtraTV (@extratv) January 27, 2025