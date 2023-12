Mitos y Leyendas: El coyote y el lobo

Genny de Bernardo te comparte la Leyenda del coyote y el lobo.

Estos dos seres entablan una charla acerca de la muerte y si es posible regresar de ella.

Para probar sus teorías, dicen que alguien debe de morir y así pasa.

La concepción de la muerte ha sido un tema central en las culturas de América a lo largo de la historia. Muchos expertos en antropología dicen que el homo sapiens tenía ideas de ella.

Desde las civilizaciones antiguas hasta las sociedades indígenas contemporáneas, las personas han variado significativamente en su percepción de la muerte y han tejido estas creencias con profundas filosofías y espiritualidades.

En este contexto diverso, encontramos una multitud de mitos, leyendas y tradiciones que exploran el misterio de la vida después de la muerte.

Las culturas precolombinas de América, como los aztecas y los mayas, consideraban la muerte como una transición hacia una nueva etapa de existencia.

Creencias de la muerte

Ritualizaron y vincularon intrincadamente los sacrificios con la creencia en la necesidad de alimentar a los dioses y asegurar la supervivencia en el más allá.

Para sus cosmovisiones, la dualidad entre la vida y la muerte era fundamental, y concebían la muerte como una parte natural del ciclo de la vida.

En contraste, las sociedades indígenas de América del Norte, como los chochones, tenían sus propias interpretaciones de la muerte.

En muchos casos, consideraban que la muerte era reversible o que el espíritu podía continuar su viaje en el mundo de los espíritus.

Un tema permanente

Narrativas míticas y leyendas transmitían enseñanzas importantes sobre el respeto por la vida y la comprensión de la muerte.

En la América contemporánea, estas tradiciones ancestrales a menudo coexisten con las influencias de las religiones y filosofías occidentales.

La visión de la muerte sigue siendo un tema rico y complejo en las diversas culturas del continente, reflejando la interacción entre lo antiguo y lo moderno en la comprensión de la vida y la muerte.

Ahora exploraremos un ejemplo que ilustra una de las muchas perspectivas únicas sobre la muerte en las culturas de América.

Leyenda del lobo y el coyote

En varios de los mitos sobre los orígenes de la muerte se produce una discusión entre dos seres; en este caso es un relato de los indios chochones, habitantes de las llanuras occidentales de Norteamérica.

En tiempos antiguos las dos figuras más relevantes eran el Lobo y el Coyote, y era este último el que siempre trataba de descomponer los planes del otro.

Un día dijo el Lobo: cuando una persona muere se le puede devolver la vida disparando una flecha sobre la tierra que hay bajo ella.

Pronto replicó el Coyote que no le parecía buena la idea, ya que si toda la gente recobraba la vida acabaría por haber demasiada en el mundo.

El coyote pierde a su cría

El Lobo aceptó su razonamiento, pero decidió que fuera el hijo del Coyote el primero en morir, y su deseo provocó la muerte del muchacho.

El Coyote, desolado, acudió a verlo y contándole lo sucedido le recordó sus palabras: que las personas podrían revivir disparando una flecha bajo ellas.

Pero el Lobo respondió con el argumento del Coyote «como tú dijiste y yo he estado de acuerdo, el hombre tiene que morir, si no, no podrían estar todos en la tierra». Desde entonces, así ha sido.

Mitos y Leyendas te dice hasta pronto y espera que esta leyenda del coyote y el lobo y la muerte haya sido de tu agrado. ¡Hasta la próxima!