Sin embargo, así como muchos matrimonios, ellos también pasan por malos momentos. Y es que en un reciente live que hizo la pareja por medio de Facebook, ‘El Charro’ admitió estar afrontando problemas con el alcohol, esto, debido a que está bebiendo más de lo normal, además aseguró habérselo ocultado a su familia: “Fue escalando a tal grado que pasó, tomo tequila todos los días, hoy no he tomado y trataré de no tomar. Voy a hacerlo un día a la vez”, admitió ‘El Charro’. Archivado como: El Charro admite problemas con el alcohol

Pero lo que muchos no esperaban, es que Mayra revelara que Erick Torres estará en rehabilitación: “Tiene dos compromisos, este fin de semana y el otro. Terminando los vamos a internar porque lo necesita, yo me voy a hacer cargo aquí del negocio, esa ya es la última oportunidad. Tienes 100% mi apoyo, yo te amo, amo nuestra relación, y hay que echarle ganas”, le dijo Mayra al charro. Archivado como: El Charro admite problemas con el alcohol

Pese a que son una pareja que han demostrado tenerse un gran amor, Mayra Torres no dudó ni un segundo en ponerle una dura condición a su marido, revelando que si no cambia, ella se va a divorciar inmediatamente “Esto es muy serio, él lo sabe, si yo tengo que tomar la decisión de separarnos sí lo voy a hacer”, dijo a la cámara.

El Charro admite problemas con el alcohol: Admite que ha tenido ‘malos’ comportamientos por culpa del alcohol

“En mi humilde opinión, yo creo que todas las parejas pasamos por situaciones difíciles a través de los años, y a mi lamentablemente me agarró esto, que no les voy a decir todo, pero me ha hecho hacer cosas que no son buenas, porque ya alcoholizado pues no se razona. No necesariamente es que yo ande con otras, simplemente es un descontrol emocional que una persona con adicción trae a su familia”, reveló Erik Torres.

Por otro lado, Erik reveló que alguien que lo ha apoyado mucho ha sido su suegro, el papá de Mayra: “Mi suegro es un hombre de fe, Chato te quiero mucho, y él tomaba todos los días, desde las 4:00 de la mañana abría una cerveza. El me dijo que un día le pidió a Dios y un día Dios se lo quitó, a veces los milagros suceden de una manera diferente, pero vamos a estar bien amigos”, reveló. Archivado como: El Charro admite problemas con el alcohol

(PARA VER EL VIDEO COMPLETO HAZ CLICK AQUÍ).