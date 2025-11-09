El breve romance entre Fátima Bosch y Kevin Álvarez que conquistó las redes y terminó en silencio

Fátima Bosch y Kevin Álvarez

Romance breve y mediático

Futuro separado y exitoso

Antes de coronarse como la mujer más bella de México, Fátima Bosch vivió un corto pero mediático romance con el futbolista Kevin Álvarez, actual defensor del Club América.

La relación, que despertó gran curiosidad entre los aficionados, se convirtió en tema recurrente entre los seguidores del conjunto azulcrema.

Su historia salió a la luz cuando ambos comenzaron a compartir fotos juntos en redes sociales y a aparecer públicamente en eventos.

Los rumores crecieron hasta que los fanáticos confirmaron lo evidente: la reina de belleza y el lateral derecho del América mantenían una relación sentimental. Sin embargo, el idilio no duró mucho.

Una historia corta pero comentada

Meses después, durante una transmisión en Twitch junto a sus compañeros Miguel Layún e Igor Lichnovsky, Kevin Álvarez rompió el silencio y confirmó que ya no estaba con Fátima.

“Me siento incómodo porque yo la conocí y es súper simpática, es como esa canción que dice ‘niña bien’, ¿sabes?, es niña bien”, declaró el jugador, dejando claro que la relación había terminado en buenos términos.

El futbolista, de 25 años, no profundizó en los motivos de la ruptura, pero aseguró que guarda respeto y cariño por la modelo tabasqueña.

La confirmación desató una ola de reacciones entre los seguidores del América, quienes ya consideraban a Fátima como “la novia del club” por sus constantes apariciones en eventos deportivos.