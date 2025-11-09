El breve romance entre Fátima Bosch y Kevin Álvarez que conquistó las redes y terminó en silencio
Publicado el 09/11/2025 a las 15:01
- Fátima Bosch y Kevin Álvarez
- Romance breve y mediático
- Futuro separado y exitoso
Antes de coronarse como la mujer más bella de México, Fátima Bosch vivió un corto pero mediático romance con el futbolista Kevin Álvarez, actual defensor del Club América.
La relación, que despertó gran curiosidad entre los aficionados, se convirtió en tema recurrente entre los seguidores del conjunto azulcrema.
Su historia salió a la luz cuando ambos comenzaron a compartir fotos juntos en redes sociales y a aparecer públicamente en eventos.
Los rumores crecieron hasta que los fanáticos confirmaron lo evidente: la reina de belleza y el lateral derecho del América mantenían una relación sentimental. Sin embargo, el idilio no duró mucho.
Una historia corta pero comentada
Meses después, durante una transmisión en Twitch junto a sus compañeros Miguel Layún e Igor Lichnovsky, Kevin Álvarez rompió el silencio y confirmó que ya no estaba con Fátima.
“Me siento incómodo porque yo la conocí y es súper simpática, es como esa canción que dice ‘niña bien’, ¿sabes?, es niña bien”, declaró el jugador, dejando claro que la relación había terminado en buenos términos.
El futbolista, de 25 años, no profundizó en los motivos de la ruptura, pero aseguró que guarda respeto y cariño por la modelo tabasqueña.
La confirmación desató una ola de reacciones entre los seguidores del América, quienes ya consideraban a Fátima como “la novia del club” por sus constantes apariciones en eventos deportivos.
Imágenes que compartían durante su relación
Fuentes cercanas al entorno de la modelo revelaron que su relación coincidió con uno de los mejores momentos deportivos de Kevin, cuando se consolidó como titular indiscutible en el América y como uno de los laterales más prometedores de la Selección Mexicana.
Por su parte, Fátima Bosch, originaria de Tabasco, enfocó su carrera en el modelaje y en concursos de belleza, logrando coronarse como Miss Universo México, según ‘Caras’.
Su disciplina, elegancia y carisma la llevaron a convertirse en una de las figuras más seguidas en redes sociales.
Tras la separación, ambos optaron por mantener su vida privada alejada del foco mediático, aunque los fanáticos aún recuerdan las imágenes que compartían durante su relación, muchas de ellas tomadas en estadios y concentraciones del América.
De Pachuca a la fama internacional
Kevin Álvarez, nacido en Colima, comenzó su carrera en las fuerzas básicas del Club Pachuca, donde debutó en Primera División en 2018. Su talento y velocidad lo llevaron a consolidarse rápidamente en el equipo, logrando su primer campeonato en 2022.
Ese mismo año, su desempeño lo catapultó al América, uno de los clubes más populares y exigentes de la Liga MX, donde se convirtió en pieza clave del esquema defensivo. Además, formó parte de la Selección Mexicana que disputó la Copa del Mundo en Qatar 2022.
Aunque su romance con Fátima Bosch fue breve, marcó una etapa en la vida del jugador, que aprendió a lidiar con la atención mediática más allá de las canchas.
Hoy, ambos siguen caminos distintos: ella consolidando su carrera como reina de belleza y representante nacional, y él buscando nuevos títulos con el América, según ‘El Heraldo de México‘ y la revista ‘Caras‘.
