El actor Julien Arnold fallece durante una función de teatro.

Julien Arnold, querido actor canadiense, falleció inesperadamente el pasado 24 de noviembre mientras se encontraba en pleno desempeño de su papel en la obra A Christmas Carol en el Citadel Theatre de Edmonton.

A los 60 años, Arnold colapsó durante la función, lo que llevó a una inmediata intervención de los paramédicos.

A pesar de los intentos por reanimarlo, los esfuerzos fueron en vano, y el actor fue declarado muerto en el lugar, según reportaron fuentes de los servicios de salud de Alberta Health Services a CBC News.

El actor, conocido por su carisma y talento, interpretaba los papeles de Marley y Mr. Fezziwig en la producción teatral, que estaba en cartelera hasta la noche de Navidad.

‘A wonder of an actor’: with the passing of Julien Arnold, we’ve lost one of our finest, and most loved, theatre artists. A little 12thnight tribute: https://t.co/hTs3SHDSDC #YEGtheatre @citadeltheatre @TeatroLive @Theatre_Network #YEGarts #YEG pic.twitter.com/8S6uWqGAc8

— Liz Nicholls (@lizonstage) November 26, 2024