EE.UU. envía a El Salvador a 250 miembros del Tren de Aragua.

En una decisión histórica, Estados Unidos ha comenzado a deportar personas bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, invocada recientemente por la administración de Donald Trump.

El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció este domingo que cerca de 250 presuntos integrantes de la organización criminal Tren de Aragua han sido trasladados a El Salvador.

País cuyo presidente, Nayib Bukele, se ofreció a encarcelarlos.

Dentro de este proceso, Bukele también solicitó la extradición de «dos peligrosos líderes» de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13), junto con 21 de sus miembros más buscados, una petición que Washington ya ha cumplido, según detalló Rubio en su cuenta de X.

Today, the first 238 members of the Venezuelan criminal organization, Tren de Aragua, arrived in our country. They were immediately transferred to CECOT, the Terrorism Confinement Center, for a period of one year (renewable).

The United States will pay a very low fee for them,… pic.twitter.com/tfsi8cgpD6

— Nayib Bukele (@nayibbukele) March 16, 2025