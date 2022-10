“Gracias familia, por todo su amor y oraciones. Estoy desconsolado porque no podré volver a abrazarla aquí en la tierra, pero estoy lleno de esperanza, paz y alegría porque sé que ya no sufre con su enfermedad terminal MDS y está feliz y siendo abrazada por mi papá y nuestro Padre Celestial en el Cielo donde un día podré abrazarlos a ambos y disfrutarlos por la eternidad”, agregó.

“ESTOY DESCONSOLADO”. Edgar Sotelo, hermano del Piolín, rompe el silencio y dice de qué murió su mamá. Tras la lamentable noticia, las redes sociales se han inundado con palabras de condolencias para la familia, pero no fue sino hasta hace unas horas que revelaron la causa de muerte de Baudelia Montes De Sotelo, madre de los locutores.

A pesar del dolor, Edgar Sotelo celebró la vida de su madre. “¡Estoy agradecido de que Dios me haya dado una madre tan increíble, divertida y amorosa durante 40 años de mi vida!”, apuntó junto a serie de imágenes las que se puede ver a la señora Baudelia disfrutando con su familia.

El último adiós

“Gracias Papá Dios por permitir que mis padres vean los frutos de su trabajo y sacrificio. Mamá Bella, paz tengo porque estuviste en paz con Dios y con todos los que te amaban. Te amo mamá, I will forever be your Chiquiado, Tu Bebe y tu la mejor mamá del mundo”, se despidió Edgar Sotelo de su madre.

Baudelia Montes De Sotelo, madre de los locutores Edgar y Eddie Sotelo, nació el 6 de enero de 1943 y falleció el 19 de octubre de 2022 a los 79 años de edad.