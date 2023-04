Ana María Polo se confiesa con Carolina Sandoval

Una de las personalidades que no dudó en sumarse a la celebración fue nada más y nada menos que Carolina Sandoval, quién realizó un en vivo a través de su cuenta de Instagram mostrando su reencuentro con la popular conductora y abogada hispana. Ana María Polo abrió por completo su corazón.

Carolina no dudó en preguntar a la Dra. Polo cuál ha sido el gran éxito de su carrera, por lo que la abogada no tardó en responder, “Yo pienso que parte en la vida es el destino. Uno tiene un destino y uno lo siente y lo tienes que perseguir. Mi secreto es que hago cosas que me gustan, que las aprecio, que me dan vida. Me gusta interactuar con el público, me gustan sus comentarios, me gusta la manera que piensan cuando ven un caso, cómo se identifican”. Archivado como: Ana María Polo se confiesa.