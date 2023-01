De acuerdo con Los 40 Principales, el Rey Lagarto tenía 27 años de edad al momento de fallecer. Y cuando se dio a conocer la muerte del cantante, los primeros reportes de la prensa francesa especificaron que la causa de muerte se debió a una sobredosis de heroína que causó un paro cardiaco, pero no hubo una autopsia .

Antes de que hubiera oportunidad de una segunda opinión por parte terceras personas, el cantante fue enterrado en el Cementerio Pére Lachais en la capital de Francia, informó Los 40 Principales. Las especulaciones de este hecho, llamaron la atención debido a que no hubo una causa exacta de muerte y el consumo de heroína fue la única explicación. Inclusive, los miembros de la agrupación no saben qué ocurrió.

¿Cómo ocurrió su muerte?

Según indicó The Associated Press, Jim Morrison fue hallado sin vida en el interior de su bañera. En los hechos que se conocen de la noche de su muerte, indicaron que él y su novia, Pamela Courson, habían ido a cenar y después, asistieron al cine; posterior a ello, llegaron a su departamento ubicado en París y comenzaron a consumir heroína de una manera particular, indicó Los 40 Principales.

Pamela relató a las autoridades francesas que Morrison se había despertado a mitad de la noche porque se sentía mal y decidió darse una ducha caliente para poder relajarse. A la mañana siguiente, Pamela lo encontró sin vida y buscó apoyo de las autoridades; los paramédicos intentaron salvarle la vida y no lograron reanimarlo, informó el portal de entretenimiento.