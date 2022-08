Sobre Frank Suárez

Tras los testimonios que obtuvieron, las autoridades puertorriqueñas determinaron que Frank Suárez se había suicidado. Sin embargo, sus seguidores reclamaron en redes sociales que esa era una versión demasiado incrédula y que era necesario investigar a profundidad. Lo cierto es que Frank Suárez publicó cinco libros con más de cinco millones de copias vendidas y unos 1,600 vídeos educativos con más de 10 millones de vistas mensuales en YouTube, y en muchos de ellos hacían importantes críticas a grandes industrias.

“Me parece sumamente sospechoso que no se este hablando o no sea tendencia la repentina muerte del doctor Frank Suarez quien supuestamente se suicido aunque no lo creo por como hablaba de las grandes farmacéuticas”, escribió Endrina Jennyreth en redes sociales. “Misteriosa muerte del investigador naturista Frank Suárez. Han tratado de silenciar sus descubrimientos muy poco convenientes para las grandes industrias pero… ‘La verdad siempre triunfa'”, agregó Elsa NDV. “La muerte de Frank Suarez tiene de “suicidio” lo mismo que el Coronavirus tiene de “pandemia””, apuntó irónicamente Eva Nicole.