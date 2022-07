Como ya se sabe las cámaras del programa hacen una transmisión completamente en vivo las 24 horas del día los 7 días de la semana en el canal de YouTube de la casa de los famosos. Que me estas mismas hasta captaron las locuras que hacía Niurka con Juan Vidal en el cuarto azul.

Aunque ambos actores han demostrado tener una muy bonita amistad la página de fans de este programa que compartió el vídeo no dudó en relacionarlos ya que por palabras de los fanáticos del reality show ambos harían una muy bonita pareja. Hasta algunos dicen que entienden a ser bonilla que Daniella tiene muy buena apariencia. ARCHIVADO DE: Daniella Navarro Salvador Zerboni

Daniella Navarro Salvador Zerboni: “Un abrazo no se le niega a nadie”

En esta página de fans de Instagram se han recibido comentarios en el vídeo publicado donde se puede ver a la venezolana y el mexicano muy abrazaditos mientras dormían: “Un abrazo no se le niega a nadie come. Eso no es nada.” “No se si Daniella, pero a Zerboni de que le gusta le gusta ella.”

“El siempre le a dicho piropos pero Dani es la que lo para en seco de que son hermanitos.” ” A lo mejor es él su naranja completa.” “El quizás está empezando a sentir algo.” “Es tan caballero y tan respetuoso que lo piensa dos veces.” este último comentario puede ser ya que el vídeo capta muy bien que salvador duda en alzar su brazo para abrazarla.