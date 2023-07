«Island Girl. ¿Adivinen qué??!! ¡El Bodysuit de ‘The Bday Suit’ está ahora de vuelta, en blanco y negro! PERO, solo por un tiempo limitado», escribió Chiquis en la publicación que compartió en redes sociales. En el clip, la cantante no dudó en modelar el conjunto que eligió y que rápidamente generó críticas al respecto.

Chiquis Rivera, sorprendió a internautas al compartir nuevo material sobre un conjunto de vestir a través de redes sociales. La cantante no dudó en presumir como utilizar un bodysuit de una marca de la que es embajadora y les compartió a sus seguidores como podrían utilizarlo para un día de playa. Por ello, la intérprete de música regional no dudó en mostrar a la cámara las prendas.

¡SE LE VAN A LA YUGULAR! Chiquis Rivera, fue fuertemente criticada por internautas en un nuevo reel debido a su uso de prendas al momento de vestir. En el clip, la cantante no dudó en compartir su vestimenta y algunas personas no dudaron en señalar la falta de ropa interior en dicho conjunto, lo que generó comentarios de burla.

Pero lo que generó la molestia de algunas personas, fue que la cantante no mostró la ropa interior en el video, por lo que generó dudas sobre su ropa y si estaba vistiendo por debajo del bodysuit o era la única prenda que utilizaría. A pesar de los malos comentarios, algunos internautas no dudaron en defenderla.

Chiquis Riveras critican ropa: «¿Y el calzón?»

Tras compartir el video, surgieron algunas críticas en contra de la cantante señalando que debería tener «vergüenza» por la ropa que viste y además, señalaron que todo parece indicar que ella no los usa. Por ello, también le aconsejaron que debía abrir una cuenta de OnlyFans si ese tipo de contenido quería compartir.

«¿Y el calzón y el bra? ¿Esos no usas o qué?», «Me preguntaba lo mismo», «Mejor has un OnlyFans», «¿No te da vergüenza?», son algunos de los comentarios que surgieron en la red social, poco después que la cantante compartió el video. Ante las críticas, sus seguidores no dudaron en defenderla con vehemencia. Archivado como: Chiquis Riveras critican ropa