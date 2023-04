Ahora se encuentra en Estados Unidos de gira para impulsar su material, pero espera regresar y ya comenzar con algunas presentaciones pues ya ha abierto conciertos de grandes artistas colombianos, por lo que espera muy pronto tener sus propios shows con la gente de su país y porque no, de otras partes del mundo como México, dijo en la entrevista Cristian Pérez.

“Lo que buscamos era llegar a los hogares de los colombianos para que conocieran quien era Cristian Pérez dentro de la industria musical y a partir de eso pudimos empezar a notar que íbamos por buen camino y estoy feliz porque lo soñé, pero no pensé que fuera en tan poco tiempo”, dijo sobre lo que está viviendo con su primera producción y sencillo.

“Bueno te cuento en este momento estoy enfocado en trabajar en este proyecto, solterito y a la orden, pero te cuento que estamos muy enfocados, pero no descarto la oportunidad de ser el malo en la vida de alguien”, lo comentó en tono de broma por el título de su canción, pero luego habló de lo difícil que ha sido para él subir escalones en su carrera. Para ver su más reciente canción haz click aquí . Archivado como: Cristian Pérez

Sobre su más reciente sencillo, el cantante colombiano dijo: “El tema de El Malo es una historia que nace de una historia personal, va dirigida a esos amores tóxicos, que nunca terminan, siempre hay algo que las desequilibra para darle locura y pasión”. Y solo cayó en el tema que muchas de sus fans querían saber, si está soltero, casado, divorciado, viudo, o con novia, por lo que no le quedó más que confesar.

ADMIRA A VICENTE FERNÁNDEZ

Al preguntarle sobre quien es su más grande ídolo de la música regional mexicana, no dudó en decir que Vicente Fernández, pero dijo que le gustaría algún día grabar con Luis R Conríquez. De ‘Cente’ dijo que ” es un legado que sirve de inspiración para todos nosotros como nuevos proyectos de la música, porque sabemos que muchas de sus canciones no fueron escritas por él, pero en tema de interpretación no tiene comparación con ningún artista”.

De Luis R Conríquez dijo “me parece que la está rompiendo, el género musical que maneja, estos corridos bélicos, es controversial, pero es un género muy comercial y se le puede sacar muchísimo provecho”. Dijo que regresará a Colombia para eventos privados y otros masivos tras regresar de Estados Unidos, pero que ya trabajan en otra producción musicial. Archivado como: Cristian Pérez