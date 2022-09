¡FUE UN “ERROR”! Cristian de la Fuente, sale a desmentir rumores de separación tras polémico video donde fue “cachado” dándole un beso a otra mujer que no era su esposa, y señaló que todo se trató de un simple error. Aunque claro, los internautas no dudaron en mencionar lo que estaba ocurriendo y señalaron que quizá ya había terminado su romance con

“Cometí un error… Una niña se me acercó, me dio un beso y no la paré. Estaba con un amigo, nos grabaron y salió ese video”, declaró el actor en medio de la entrevista con el programa de Telemundo. La entrevista, se volvió viral en redes sociales debido a que el polémico video muestra la escena del beso y como el actor estaba muy “acaramelado” con la mujer.

Cristian de la Fuente: ¿Se quiso excusar?

Los internautas no dudaron en responder a las declaraciones del actor, señalando que en el clip se observaba como estaban abrazándose y besándose “como si fueran una pareja de años”, por lo que no creen a sus palabras. Otros internautas, explicaron que está dejando perder su matrimonio por una simple “aventura sin importancia”. PARA VER VIDEO DA CLIC AQUÍ

“¡Ajá! Así le pondremos como lo pillaron en acción”, “Si él lo dice… El video no se miró tal cual lo explica. Se mira bien qué eran pareja, no que se le acercó ella… No se me hace justo que diga qué fue ella y qué no la paro”, “‘Estamos superando juntos esto; en familia’ todos dicen lo mismo”, “Según le dio un simple beso, todos miramos en el video como la abrazaba y besaba, perder un matrimonio de 20 años por una aventura”, indicaron en los comentarios. Archivado como: Cristian de la Fuente