Crédito o débito: qué te conviene usar este Black Friday en Walmart

Las compras de Black Friday ya arrancaron con fuerza en Walmart.

Elegir entre crédito o débito puede afectar tus gastos de temporada.

Toca decidir qué método usar para evitar deudas y aprovechar las ofertas.

El Black Friday llegó antes de tiempo este año y Walmart ya despliega descuentos fuertes para quienes buscan adelantar regalos navideños.

En medio de un escenario económico marcado por la inflación, elegir entre tarjeta de crédito o débito no es un detalle menor.

Aunque se parecen, funcionan distinto y pueden impactar tus finanzas.

Para comprar sin arriesgar tu presupuesto, es clave entender cómo funciona cada opción.

Crédito o débito en Black Friday: lo que debes considerar

La elección entre crédito o débito en Black Friday depende de la seguridad que buscas, tu disciplina financiera y el tipo de oferta que deseas aprovechar.

Una tarjeta de crédito te permite comprar ahora y pagar después, con un límite determinado por tu historial financiero.

Cada mes recibes un estado de cuenta y, si pagas el mínimo, tu saldo genera intereses que hoy pueden superar el 20 % anual.

Si pagas el total antes de la fecha límite, evitas intereses y fortaleces tu historial crediticio.

La tarjeta de crédito también ofrece protección legal ante fraudes, limitando tu responsabilidad a 50 dólares.

Además, muchas incluyen beneficios como protección de compras, reembolsos en efectivo y recompensas acumulables.

Para compras de alto valor, como electrónicos o electrodomésticos típicos del Black Friday, estas ventajas marcan la diferencia.

Por otro lado, usar tarjeta de débito significa gastar directamente el dinero disponible en tu cuenta.

Es útil para mantener el control del presupuesto y evitar endeudarte, pero requiere cuidado: si gastas más de lo que tienes, podrías enfrentar comisiones por sobregiro.

También, si alguien usa tu tarjeta de débito sin autorización, la responsabilidad puede ser mayor si no reportas el problema a tiempo.