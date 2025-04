Definidos los grupos para la Copa Oro 2025

Arabia Saudita ha sido invitada como selección extranjera para completar el cuadro.

La fase de grupos abrirá la competencia con cuatro sectores definidos.

Grupo A

México

Costa Rica

Surinam

República Dominicana

Group A is set for this summer! pic.twitter.com/SscQlt5EbU — Gold Cup (@GoldCup) April 11, 2025

Grupo B

Canadá

Honduras

El Salvador

Curazao

Spots locked in for Group B 🔒 pic.twitter.com/xMw836Xf0y — Gold Cup (@GoldCup) April 11, 2025

Grupo C

Panamá

Jamaica

Guatemala

Guadalupe

All to play for in Group C 🤝 pic.twitter.com/gGHuMWVqXV — Gold Cup (@GoldCup) April 11, 2025

Grupo D

Estados Unidos

Haití

Trinidad y Tobago

Arabia Saudita

Who will make it out of Group D? pic.twitter.com/y7ANnRZYLt — Gold Cup (@GoldCup) April 11, 2025

El partido inaugural se disputará en el SoFi Stadium de Los Ángeles, California.

La gran final tendrá lugar en el NRG Stadium, donde se coronará al nuevo campeón.

Los boletos para el juego de apertura ya están disponibles en GoldCup.org.

La expectativa crece entre los aficionados por la nueva edición del torneo más importante de selecciones en la región.

El evento promete emociones intensas, encuentros históricos y estadios repletos de pasión futbolera.

