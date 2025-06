Clarissa Molina se sincera sobre su posible salida de ‘El Gordo y La Flaca’

«Mis días sin ellos sí van a ser bien raros y hasta se me aguan los ojos y me pongo sentimental. Pero creo que, como cualquier hijo, uno se tiene que ir de casa para crecer y hacer sus propias cosas», confesó.

Clarissa Molina y su posible salida de El Gordo y La Flaca

A pesar de los sentimientos encontrados, la presentadora no oculta su cariño por el programa ni por sus compañeros, describiéndolos como una familia que la acompañó durante casi una década.

Clarissa también se refirió a su trayectoria en el medio, recordando que no solo ha sido conductora, sino que ha probado suerte en la actuación, en videos musicales y en realities.

“Yo no digo que no porque uno nunca puede decir que no, uno no sabe; yo desearía que no, si me toca perfecto, pero es más de convivencia”, explicó la dominicana con total honestidad.

“Nunca he sido de confrontar, de drama, yo evito el drama a toda costa. No sé qué tipo de contenido pudiera yo ofrecerle a un tipo de reality así, si a mí no me gusta el confrontamiento”, dijo.