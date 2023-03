La conductora se ha convertido en una de las artistas favoritas de la televisión hispana en Estados Unidos, motivo por el cual ya tiene más seguidores en las redes sociales, actualmente tiene más de 406 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram, por lo que recibió más de mil 245 reacciones de me gusta y al menos 75 comentarios de otras artistas y conocidos, que le desearon pronta recuperación.

Todos los detalles de lo sucedido los dio a conocer la misma artista, quien subió un video desde el día que llegó a la zona montañosa de nieve, con quien acudió juntos a su flamante esposo y algunas amistades como Adamari López con su pequeña Alaïa y Karla Monroig, por lo que estas vacaciones no terminaron como ella ni nadie esperaba, ya que fue trasladada a un hospital.

Paso a paso, Stephanie Himonidis, contó a detalle desde que llegó, hasta que se fue de allí. Ella iba con un traje en blanco y negro, se le ve al comenzar al esquiar, contó que todo iba muy bien, hasta que en un momento dado sucedió lo que ni siquiera ella se esperaba. Nada salió como lo planeó, al menos porque desde el primer día ya no disfrutó de sus días de asueto.

Chiquibaby accidente vacaciones: “QUÉ MAL ROLLO”

En el post comentó: “Primer día de Ski. Úchale que mal rollo, pues no me fracturé, pero si me esguincé dos ligamentos, ahora pues a llevármela tranquila en mis vacaciones! Los expertos aseguran es una lesión muy común lamentablemente, anden con cuidado”. Esto mientras se mostraba el video en el que en un momento cayó en la nieve, con un dolor inmenso en las piernas.

De manera inmediata llegaron los cuerpos de rescate y de primeros auxilios, por lo que la estabilizaron y luego la subieron en una camilla, para trasladarla a bordo de una ambulancia hacia un hospital, donde la atendieron rápidamente. Allí le hicieron unos estudios y le dijeron lo que realmente tenía. Para ver el video haz click aquí. Archivado como: Chiquibaby accidente vacaciones