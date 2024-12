Chiqui Delgado rompe el silencio tras la salida de Jorge Ramos de Univisión

Incluso, en sus respectivas redes sociales, no es muy común que compartan fotografías donde aparezcan juntos, muchos menos mensajes de amor.

Cuando él dio a conocer que ya no formaría parte de esta empresa televisiva, ella no dudó en mostrarle su apoyo.

«Cuando has hecho lo que amas toda tu vida y has trabajado por tu comunidad sin descanso, no existen las despedidas…».

«…que todo lo maravilloso te siga y se quede contigo», le dijo Chiqui Delgado a Jorge Ramos, además de asegurarle que lo mejor está por venir.

No pasó mucho tiempo para que el periodista le agradeciera por estar ahí siempre con él.

Tanto admiradores de la pareja como personalidades de la farándula se unieron a los buenos deseos para Ramos.