"Pienso que yo mismo y muchos de mis compañeros hemos comenzado a aprender que, en este proceso, si quieres calificar a los playoffs… tienes que jugar cada partido como si fuera una final".

Javier “Chicharito” Hernandez entusiasmó a los seguidores del Galaxy de Los Ángeles en 2020, cuando se incorporó al equipo. Pero el goleador mexicano no había avanzado a los playoffs de la MLS sino hasta esta temporada. Y llega tras lucir una forma tremenda en la campaña.

No fue el único debut

El Galaxy, que fue cuarto de la Conferencia Oeste con 50 puntos, recibe este sábado a Nashville, que ocupó el quinto sitio con esa misma cifra.

La aparición del "Chicharito" no será el único debut en la actividad sabatina. Cincinnati, un conjunto que surgió en la MLS apenas en 2019, ha llegado a los playoffs por primera vez. Visita a los Red Bulls de Nueva York, cuartos preclasificados