Cansada del acoso

“Es por eso que dejo esta denuncia acá porque al acoso cibernético se le tiene que buscar una solución, basta ya que venga cualquier persona a querer difamarte y tenga el acceso fácil de hacerlo”, fue parte de un escrito que dejó la presentadora de televisión en su red social.

“Las leyes tienen que evolucionar en este sentido y no hacernos la vista gorda porque por allí existe gente que ha recibido amenazas y/o acosos y al final del día lograron su cometido. Conmigo no se que buscan, pero menos mal que el apellido que mi padre me dió lo recibí y lo tengo limpio.” ARCHIVADO DE: Carolina Sandoval hizo demanda