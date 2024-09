Carlos Calderón habla de su abrupto despido de Univision.

Según dice fue «seco y frío».

Aquí los detalles.

Carlos Calderón, conocido conductor de televisión, ha compartido detalles impactantes sobre su abrupta salida de Univision tras 25 años de dedicación.

En una emotiva conversación con Rodner Figueroa en su podcast, acompañado por su pareja, Vanessa Lyon, Calderón relató cómo fue su último día en la cadena que había considerado su hogar.

Calderón llegó a la oficina como lo hacía cada mañana, listo para su programa Despierta América.

Sin embargo, el ambiente cambió drásticamente al recibir una llamada que lo llevó a una habitación desconocida.

¡El conductor comparte cómo fue su último día en la cadena y el trato recibido! «Insólito para mí… Fue un shock» https://t.co/wuIHBEyBIg — People En Español (@peopleenespanol) September 20, 2024

«Fue muy raro. Entré al estacionamiento y me dijeron que pasara al cuarto Z 315, donde me encontré con una señora que nunca había visto antes y mi productora. ‘No te vamos a renovar el contrato’, me dijo. ‘Ya no vas a entrar hoy al programa'», recordó, aún en shock por la situación.

El conductor describió el despido como «seco y frío», una despedida sin el cariño ni el respeto que él había esperado tras tantos años de trabajo.

«Literalmente, la señora de la limpieza me dio una bolsa para meter mis cosas y me fui por la puerta de atrás. Insólito para mí», expresó Calderón, quien aún intenta procesar lo sucedido.

A pesar de la abrupta separación, Calderón se enfoca en lo positivo.