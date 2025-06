Carín León y Christian Nodal hacen las paces: “Ya es mi compita”

Carín León y Nodal

Reconciliación tras años de tensión

¿Colaboración musical en camino?

La música regional mexicana suma un capítulo inesperado y esperanzador: Carín León y Christian Nodal han dejado atrás sus diferencias.

Ambos cantantes, conocidos por su talento y carácter fuerte, estuvieron enfrentados durante un tiempo que alimentó titulares y rumores.

Ahora, tras años de distancia, León ha confirmado públicamente que la reconciliación ya es un hecho.

“Ya es mi compita”, dijo con franqueza el intérprete de “Tú” durante una entrevista en el pódcast de Franco Escamilla.

Carín León sorprende con reconciliación

La declaración ha llamado la atención tanto de fanáticos como de medios del espectáculo en todo el continente.

Y no es para menos: el distanciamiento entre ellos fue público y, por momentos, bastante frontal.

En su momento, Carín León fue directo sobre su falta de interés en cualquier colaboración con Nodal.

“No con mi ‘compa’ Christian Nodal no, la verdad no, no tengo comunicación con él”, había dicho a ‘El Gordo y La Flaca’.