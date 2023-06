Tras la fuere ola de rumores que comenzó a circular en redes sociales en donde se leía ‘Carin León sufre accidente’, la periodista acudió a su cuenta de Instagram para revelar que la información no es verídica, y que solamente fueron los rumores los que comenzaron a sonar.

«Él y su equipo están bien y el no tiene relación con ese accidente gracias a Dios», expresó Chamonic por medio de su comunicado, en donde hasta el momento, los fanáticos han estado reaccionando aliviados ante dicha información, ya que se sabe que Chamonic siempre da la información con pruebas.

«Mi gente, no se dejen llevar por información falsa. Estoy bien, yo ni nadie de mi equipo íbamos en la avioneta. Ésta noche nos vemos en Papantla, un abrazo», escribió en una historia el cantante de 33 años originario de Hermosillo, Sonora. Esto alivió a sus millones de fanáticos.

¿Carin León se accidentó?: Revelan más detalles sobre los hechos

Pese a dicha información, Chamonic reveló por medio del mismo post, que ese accidente efectivamente ocurrió, sin embargo aún no se dieron a conocer los nombres de el o los afectados. «Cabe mencionar y destacar , que ese accidente sí sucedió pero no era Carin , no hubo fallecidos y está bien el piloto y los dos pasajeros», informó.

«Un Piper Seneca PA-34-200T tuvo que aterrizar de emergencia en la carretera Tuxpan-Veracruz a la altura de Totomoxtle, Papantla. En el avión viajaban el piloto y dos pasajeros que resultaron ilesos», escribió Chamonic adjunto video de los hechos.