Capturan a sospechoso del asesinato de la hermana del cantante Virlán García

VIRLÁN GARCÍA ASEGURA QUE NUNCA SE PODRÁ PERDONAR

En su mensaje, el cantante expresó un profundo arrepentimiento por no haber estado más cerca de su hermana debido a problemas familiares.

«Tu no te quisiste ir, te arrebataron de nuestros caminos de la manera más cruel y cobarde… Nunca me voy a perdonar que te haya pasado esto porque no lo merecías», escribió en Instagram.

El mensaje de García también sirvió como un llamado a la reflexión para sus seguidores, instándolos a valorar y mantener cerca a sus seres queridos, ya que nunca se sabe cuándo podría ser la última vez que los vean.

Su mensaje resonó profundamente entre sus seguidores, quienes inundaron las redes con mensajes de apoyo y condolencias.