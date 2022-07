Cantantes que le hicieron corridos a Caro Quintero

Tras su captura, Quintero causó ser tema de conversación sobre el polémico hombre y los temas involucrados alrededor de el. Sin embargo, la música no es algo alejado de el, pues existen corridos que sirven para destacar la vida de los narcotraficantes.

Los dos carnales se unieron a la lista de corridos para los narcos

Según El Financiero, el año pasado el grupo Los dos carnales originarios de San Pedro de las Colonias, Coahuila, se unieron a la lista de cantantes que le hicieron corridos a los narcos, una de ellas trata sobre la supuesta relación entre Rafael Caro Quintero y Joaquín ‘El Chapo‘ Guzmán Loera y con Ismael ‘Mayo’ Zambada, ambos cabecillas del Cártel de Sinaloa.

“No miento, he llorado, soy hombre y es fuerte lo que yo he pasado, lloro por mi gente, a los que la muerte se los ha llevado, con los presentes, el Mayo y su gente, igual con el Chapo me toman en cuenta, y aunque estoy ausente sigue mi legado”, señala la canción. El corrido también hace referencia a los inicios de Rafael Caro Quintero como líder del narcotráfico.

Da click al enlace para escuchar el corrido completo: https://www.youtube.com/watch?v=Pfz-yA0idaw