Otra importante cadena ha decidido cerrar sus puertas a millones de clientes tal como ocurrió con el cierre masivo en Walmart, pero en esta ocasión se trata de uno de los bancos más visitados en Estados Unidos dejando a millones de clientes devastados tras la noticia.

Bank of America anuncia el cierre de dos sucursales

La gran cadena de Bank of America ha anunciado el cierre inesperado de dos de sus ubicaciones y queda poco tiempo para que esto ocurra y ahora sus clientes deben adaptarse a las nuevas sucursales e indicaciones que el banco ha ofrecido tras comunicar que próximamente cerrará.

De acuerdo con el diario británico de The Sun, Bank of America es la segunda institución financiera más grande dentro de Estados Unidos y ahora anunció que cerraría dos ubicaciones en el estado de Massachusetts. Dichas sucursales están en West Brockton y East Brockton, mismas que están programadas para cerrar a mediados de octubre.