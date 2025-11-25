Aumento de Medicare reducirá tu cheque del seguro social en 2026
Publicado el 11/25/2025 a las 14:16
- El aumento de Medicare afectará los cheques del SSA en 2026.
- Importa porque recortará parte del aumento de las prestaciones del Seguro Social.
- Se avecinan más ajustes mientras crecen los costos médicos.
En 2026, millones de beneficiarios verán cómo el incremento anual de sus cheques se reduce debido al aumento de Medicare Parte B.
Aunque cada año estos cambios siguen lineamientos establecidos por la Ley del Seguro Social, su impacto será inmediato: gran parte del aumento previsto para las personas jubiladas será absorbido por los mayores costos médicos.
Aumento de Medicare: lo que debes entender
La Parte B de Medicare cubre consultas médicas, atención ambulatoria, equipo médico duradero y servicios esenciales no incluidos en la Parte A.
- Para 2026, la prima estándar ascenderá a $202.90, un aumento de $17.90 respecto a los $185.00 de 2025.
- El deducible anual también subirá, de $257 a $283, reflejando un incremento de $26.
Estos aumentos se deben, según los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS), a cambios de precios y a un mayor uso de servicios médicos, tendencias que coinciden con el comportamiento histórico.
Aunque cambios regulatorios evitaron un aumento adicional de aproximadamente $11 mensuales, el incremento sigue siendo significativo y uno de los más altos en la historia del programa.
A nivel nacional, los costos médicos también están creciendo: en 2023, los estadounidenses gastaron un promedio de $1,514 en gastos de bolsillo, un 9% más que en 2020.
- La presión económica sobre las personas mayores continúa, especialmente para quienes dependen totalmente de sus beneficios federales.
¿Cómo afecta este aumento en las prestaciones del Seguro Social?
El principal problema es que el COLA para 2026 no compensa el alza de Medicare.
El cheque promedio aumentará de $2,015 a $2,071, apenas $56 adicionales. Sin embargo, el nuevo costo de la Parte B absorberá cerca de un tercio de ese incremento.
Además, el crecimiento de la prima es mucho más acelerado: mientras las prestaciones del Seguro Social subirán un 2.8%, la prima de Medicare aumenta 9.7%, creciendo más de tres veces más rápido.
Esto reduce el dinero disponible para gastos esenciales como vivienda, comida, transporte y medicamentos fuera de cobertura.
Impacto del aumento de Medicare en adultos mayores latinos
La comunidad latina enfrenta barreras adicionales: historias laborales con salarios más bajos, menor ahorro para la jubilación y mayor probabilidad de depender exclusivamente de las prestaciones del Seguro Social.
- Para quienes viven al día, incluso un aumento pequeño en gastos fijos puede afectar su estabilidad.
- Muchos adultos mayores latinos también enfrentan enfermedades crónicas o necesidades médicas continuas.
Con la prima y el deducible al alza, más parte de su presupuesto se destinará a salud, reduciendo su capacidad para cubrir otros gastos esenciales o apoyar financieramente a familiares.
Qué sigue para 2026
Los expertos anticipan que la demanda médica seguirá aumentando, lo que probablemente mantendrá presión sobre las primas en los próximos años.
Aunque algunas medidas, como los cambios en sustitutos de piel, lograron contener parcialmente el incremento de 2026, las tendencias actuales sugieren que los beneficiarios deberán prepararse para posibles aumentos continuos.
La recomendación para adultos mayores es monitorear anualmente los avisos oficiales, evaluar sus gastos de salud y considerar ajustes en su presupuesto para enfrentar los aumentos futuros.