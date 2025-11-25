Aumento de Medicare reducirá tu cheque del seguro social en 2026

El aumento de Medicare afectará los cheques del SSA en 2026.

Importa porque recortará parte del aumento de las prestaciones del Seguro Social.

Se avecinan más ajustes mientras crecen los costos médicos.

En 2026, millones de beneficiarios verán cómo el incremento anual de sus cheques se reduce debido al aumento de Medicare Parte B.

Aunque cada año estos cambios siguen lineamientos establecidos por la Ley del Seguro Social, su impacto será inmediato: gran parte del aumento previsto para las personas jubiladas será absorbido por los mayores costos médicos.

Aumento de Medicare: lo que debes entender

La Parte B de Medicare cubre consultas médicas, atención ambulatoria, equipo médico duradero y servicios esenciales no incluidos en la Parte A.

Para 2026, la prima estándar ascenderá a $202.90 , un aumento de $17.90 respecto a los $185.00 de 2025.

, un aumento de $17.90 respecto a los $185.00 de 2025. El deducible anual también subirá, de $257 a $283, reflejando un incremento de $26.

Estos aumentos se deben, según los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS), a cambios de precios y a un mayor uso de servicios médicos, tendencias que coinciden con el comportamiento histórico.

Aunque cambios regulatorios evitaron un aumento adicional de aproximadamente $11 mensuales, el incremento sigue siendo significativo y uno de los más altos en la historia del programa.

A nivel nacional, los costos médicos también están creciendo: en 2023, los estadounidenses gastaron un promedio de $1,514 en gastos de bolsillo, un 9% más que en 2020.