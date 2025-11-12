Atlanta tendrá equipo en la NWSL

La NWSL anuncia su franquicia 17 en Atlanta. Arthur Blank será el dueño y el equipo debutará en 2028.

La Liga Nacional de Fútbol Femenino (NWSL) anunció oficialmente su franquicia número 17, que estará ubicada en Atlanta y comenzará a competir en la temporada 2028.

Propietario: Arthur Blank

El equipo será propiedad del empresario Arthur Blank, dueño también de los Atlanta Falcons (NFL), Atlanta United (MLS) y Atlanta Drive Golf Club. Será gestionado por AMB Sports and Entertainment y jugará sus partidos en el Mercedes-Benz Stadium, con capacidad proyectada para 28,000 espectadores.

Expansión histórica

Según The Athletic, Blank pagará 165 millones de dólares por la franquicia, superando el récord anterior de 110 millones pagados por Denver Summit FC en enero.

“Vamos a competir por títulos”

“Nuestro objetivo es competir por campeonatos a partir de 2028 y ser motivo de orgullo para Atlanta, Georgia y la liga durante las próximas décadas”, declaró Arthur Blank.

Apoyo de la liga y proyección

La comisionada de la NWSL, Jessica Berman, celebró la incorporación de Atlanta:

“Atlanta encarna la energía, la diversidad y la ambición que definen el futuro de la liga.”

Antecedente futbolístico

Atlanta ya tuvo equipos femeninos en el pasado: el Atlanta Beat jugó en la WUSA (2001–2003) y en la WPS (2010–2011).

La NWSL sigue creciendo

La liga femenina de EE.UU. se expandirá a 16 equipos en 2024 con las incorporaciones de Denver y Boston Legacy FC, y llegará a 17 en 2028 con Atlanta.

