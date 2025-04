Aseguran que Marco Antonio Regil por fin estrenaría pareja

La experiencia actual ha sido muy distinta a sus relaciones pasadas, según explicó, y está marcada por una serenidad que antes no había experimentado.

“Lo que he visto en las parejas que funcionan es que son muy buenos amigos y, aparte, hay química”, reflexionó.

“Me sentí oxidado porque no estaba acostumbrado, pero cuando estás con la persona correcta es muy bonito», dijo.

Regil admitió que regresar al mundo del romance le pareció algo inusual al principio, aunque no fue complicado gracias al vínculo previo con su pareja.

Regil señaló que no está dispuesto a vivir relaciones intensas y dramáticas como las que tuvo en el pasado.

“No se siente ese enamoramiento, esa llamarada de locura que desaparece. Se siente maduro y tranquilo, y me gusta”, dijo con honestidad.

“Somos amigos. La transición es casi igual, solo que ahora nos damos besos. Lo he escuchado varias veces en terapia, pero apenas me tocó experimentarlo», compartió.

“Yo creo que ya no estaría dispuesto a vivir esa locura y enamoramiento”, afirmó con seguridad.

Su actual pareja, según describió, es una mujer independiente, con metas y proyectos personales que respeta y disfruta.

“Como ella es muy independiente, tiene sus proyectos, su trabajo… le gusta mucho lo que hace. Tiene sus logros, su vida. Yo no la agobio», dijo Marco.

“Ella no me agobia. Nos morimos de risa juntos. Tenemos un estilo de vida similar. Somos muy tranquilos. No somos de fiesta. Nos gusta nuestro trabajo, el crecimiento personal”, detalló.