Ángela Aguilar calla críticas en vivo: demuestra que no usa playback ni autotune y se vuelve viral

Ángela demuestra que no usa playback

Video genera opiniones divididas

Comparan su show con Cazzu

La cantante Ángela Aguilar ha vuelto a acaparar titulares, esta vez no por su vida personal, sino por su talento sobre el escenario. Durante su gira por Estados Unidos, la hija de Pepe Aguilar decidió detener un concierto para responder, con voz y no con palabras, a quienes la acusan de hacer playback y usar autotune.

El momento, grabado por asistentes y difundido en redes sociales, muestra cómo la intérprete pide a su banda detener la música para cantar a capela ante miles de personas.

“Vamos a ver si en realidad no hago playback y si en realidad no traigo autotune”, dijo con tono desafiante antes de comenzar su interpretación.

Con el público expectante, Ángela entonó notas altas que sorprendieron incluso a sus detractores. La artista demostró que no necesita efectos digitales para impresionar, recordando la herencia musical de su familia y su compromiso con el canto en vivo.

Un gesto espontáneo que se volvió viral

El gesto de la cantante mexicana rápidamente se volvió viral en redes sociales, generando una ola de reacciones entre sus seguidores y críticos. Muchos la aplaudieron por defender su talento sin recurrir a confrontaciones ni declaraciones.

En varios videos, se observa a Ángela bromeando con el público mientras sostiene la nota.

Además, en una de las presentaciones, incluso miró su muñeca como si midiera el tiempo, desatando risas y aplausos de los asistentes.

Sin embargo, en internet la respuesta fue mucho más polarizada. Algunos usuarios la elogiaron por su talento y seguridad, mientras otros la acusaron de “querer demostrar demasiado” o de “buscar protagonismo”.