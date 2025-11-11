Ángela Aguilar calla críticas en vivo: demuestra que no usa playback ni autotune y se vuelve viral
Publicado el 11/11/2025 a las 16:06
- Ángela demuestra que no usa playback
- Video genera opiniones divididas
- Comparan su show con Cazzu
La cantante Ángela Aguilar ha vuelto a acaparar titulares, esta vez no por su vida personal, sino por su talento sobre el escenario. Durante su gira por Estados Unidos, la hija de Pepe Aguilar decidió detener un concierto para responder, con voz y no con palabras, a quienes la acusan de hacer playback y usar autotune.
El momento, grabado por asistentes y difundido en redes sociales, muestra cómo la intérprete pide a su banda detener la música para cantar a capela ante miles de personas.
“Vamos a ver si en realidad no hago playback y si en realidad no traigo autotune”, dijo con tono desafiante antes de comenzar su interpretación.
Con el público expectante, Ángela entonó notas altas que sorprendieron incluso a sus detractores. La artista demostró que no necesita efectos digitales para impresionar, recordando la herencia musical de su familia y su compromiso con el canto en vivo.
Un gesto espontáneo que se volvió viral
El gesto de la cantante mexicana rápidamente se volvió viral en redes sociales, generando una ola de reacciones entre sus seguidores y críticos. Muchos la aplaudieron por defender su talento sin recurrir a confrontaciones ni declaraciones.
En varios videos, se observa a Ángela bromeando con el público mientras sostiene la nota.
Además, en una de las presentaciones, incluso miró su muñeca como si midiera el tiempo, desatando risas y aplausos de los asistentes.
Sin embargo, en internet la respuesta fue mucho más polarizada. Algunos usuarios la elogiaron por su talento y seguridad, mientras otros la acusaron de “querer demostrar demasiado” o de “buscar protagonismo”.
Críticas y comparaciones con Cazzu
La viralidad del video coincidió con otra controversia en torno a Ángela Aguilar: acusaciones de haber copiado el estilo escénico de Cazzu, la artista argentina y actual pareja de Christian Nodal.
Internautas señalaron similitudes entre la gira de Ángela y el tour Latinaje de Cazzu, especialmente en el uso de bailarines, vestuarios teatrales y ambientaciones visuales.
Aunque Ángela no ha respondido directamente a las comparaciones, sí ha dejado claro que está al tanto de los comentarios en redes. “Jajaja, entonces sí ve todo lo que publicamos”, ironizó un usuario, tras ver su reacción en pleno show. “Cuando sabes quién eres no hay necesidad de probar nada”, comentó otra seguidora en defensa de la artista, quien continúa su gira con éxito en distintas ciudades estadounidenses.
Los rumores sobre supuestas rivalidades con Cazzu han incrementado el escrutinio sobre cada detalle de sus presentaciones. Aun así, la mexicana parece decidida a mantener el enfoque en su música y no en las comparaciones.
Talento, críticas y legado familiar
Con apenas 20 años, Ángela Aguilar enfrenta uno de los momentos más mediáticos de su carrera. A pesar de los comentarios negativos, continúa llenando recintos y sumando seguidores gracias a su voz y estilo propio.
La joven forma parte de la Dinastía Aguilar, heredera del legado artístico de sus abuelos Antonio Aguilar y Flor Silvestre, y ha defendido su derecho a construir su propio camino en la música regional mexicana.
Su espectáculo incluye fusiones de géneros y una propuesta visual renovada que busca acercar el mariachi y la balada a las nuevas generaciones.
Mientras los videos siguen circulando y acumulando millones de reproducciones, queda claro que Ángela no solo heredó talento, sino también la determinación de quienes marcaron historia antes que ella. En medio de críticas y ovaciones, su voz sigue siendo su mejor defensa, apuntó ‘El Heraldo de México‘.
@artistastrendingnow1
«Vamos a ver si en realidad no hago PLAYBACK y vamos a ver si en realidad no traigo AUTOTUNE» Angela Aguilar anoche en su segunda presentación de su LIBRE CORAZÓN TOUR 2025 desde El Majestic Theatre in San Antonio, TX ‘Yo llevo tomando clases desde los cuatro años de ópera’ #angelaaguilar #librecorazontour #ChristianNodal #cazzu #cuatroañosdeopera