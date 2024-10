Andrea Legarreta y Mónica Noguera desmienten rumores de boda con Erik Rubín

«Pero no es ningún tema serio, porque no es real, porque aparte si hubiera sido así, nos hubiéramos enterado antes que ‘El Coque’, créemelo, no es así en lo absoluto”, afirmó.

«La verdad, creo que, si Erik tuviera una nueva pareja o algo estaría padrísima Mónica, porque Mónica es una chava encantadora, tipaza, pero no, no es así absolutamente no», aclaró.

«Pues yo creo que estaba bromeando porque no, no es así» Apuntó Legarreta.

«Yo lo agradezco mucho, pero la verdad no estoy lista, no tengo ganas, tengo una linda vida con mis niñas, con mi papá»

Mónica Noguera niega rumores de boda con Erik Rubín

Por su parte, Mónica Noguera también desmintió categóricamente los rumores de boda.

“No me voy a casar, no, no me voy a casar”, declaró Mónica Noguera durante la misma transmisión en la que Coque hizo la broma.

En 2023, cuando fue relacionada con la separación de Erik y Andrea, Noguera también negó cualquier vínculo amoroso con el cantante.

“No tengo nada que ver con Erik, es mi amigo, lo adoro, vi a Andrea Legarreta. Nos dimos un abrazo enorme.