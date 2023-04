López Obrador lanza mensaje a los Estados Unidos

El presidente de México se muestra molesta por el tema del crimen organizado

“No queremos ayuda”

AMLO molesto EEUU narcos. Una nueva polémica se ha dado a conocer entre el mandatario de México con los Estados Unidos, ya que el presidente Andrés Manuel López Obrador se mostró molesto, incluso ha lanzado un mensaje al Gobierno de Biden sobre el tema del crimen organizado.

Y es que en las últimas semanas se ha tocado el tema de la violencia que se ha vivido en México debido al crimen organizado, en donde también se han visto involucrados algunas víctimas estadounidense. Por lo que se mencionó que EEUU estaría dispuesto a terminar con estos criminales.

AMLO se muestra molesto con el Gobierno de EEUU debido a los narcos

Ante esta situación, López Obrador (AMLO) se mostró bastante molesto y lanzó un mensaje al Gobierno de los Estados Unidos, en especial sobre quienes han apuntado a una intervención en México para enfrentar al narcotráfico. El mandatario mencionó que no necesita la ayuda de nadie.

“Desde el Puerto de Veracruz, les decimos, y que se oiga bien y que se oiga lejos: no aceptamos ninguna intervención, nosotros tenemos capacidad suficiente para enfrentar a la delincuencia organizada, no queremos intervencionismo, no queremos ayuda, entre comillas, de nadie'”, dijo el mandatario federal.