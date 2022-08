¿Cómo fue esa evolución de Patricio 10 años después?

“Como papá soltero, caen muchos veintes de lo que a lo mejor sufrió Refugio como soltera, Patricio se reencuentra con el amor, hay un Patricio que ha madurado, que ve las cosas desde otro lugar, que valora las cosas que siempre estuvieron ahí y que a lo mejor son las más sencillas , pero son las que más valen. Esta hija seguramente le va a sacar canas verdes y vamos a ver que va a pasar”.

¿Fuiste igual que Patricio?: “No, yo a lo mejor le saqué bastantes canas a mi madre, pero nunca cosas malas y sobre todo nunca cosas de no valorar a la familia, siempre he estado muy cercano a mi familia, me he sentido muy querido. Fue algo muy diferente, pero si tuve mis años de travesuras”. Archivado como: Alejandro Nones Corona de Lágrimas 2