Alejandra Espinoza llora por culpa de Lili Estefan y Raúl de Molina contando ‘secreto’

Alejandra Espinoza llora: ¿Lili y Raúl los culpables?

La presentadora se sinceró.

Modelo mexicana abre su corazón.

Alejandra Espinoza, la modelo y conductora mexicana, ha dejado a todos sus seguidores conmocionados tras un emotivo momento.

La situación ocurrió en el popular programa de entretenimiento ‘El Gordo y la Flaca’, a cargo de Lili Estefan y Raúl de Molina.

Durante una entrevista reciente en el show, Espinoza rompió en llanto mientras revelaba un secreto que pocas personas conocían.

Abriendo su corazón y compartiendo uno de los momentos más vulnerables en su vida personal y profesional.

¿Lili Estefan y Raúl de Molina la hacen llorar?

En su secreto, Alejandra revelaba los difíciles comienzos de su carrera en la televisión, confesando que en sus inicios, no tenía ni ropa.

Además de abiertamente expresar que enfrentó numerosos desafíos para llegar a donde está hoy.

«Me acuerdo la primera vez que estuve aquí en el show, me da sentimiento verme porque me acuerdo que no tenía ni ropa», dijo la mexicana.

«Me siento bien feliz, con Univisión, con ustedes (Raúl y Lili) que me adoptaron. Me dieron la oportunidad de mi vida», indicó emocionada Alejandra.