Alabama ejecuta con nitrógeno al preso Carey Dale Grayson

Carey Dale Grayson, un recluso de Alabama condenado por un brutal asesinato en 1994, fue ejecutado la noche del jueves en el centro penitenciario William C. Holman.

Grayson, de 50 años, fue uno de los cuatro adolescentes condenados por el asesinato de Vickie Deblieux, una mujer de 37 años que hacía autostop en su camino a Luisiana.

El crimen ocurrió cuando Deblieux fue atacada, golpeada y posteriormente arrojada por un acantilado.

La ejecución de Grayson marcó la tercera en el país mediante gas nitrógeno, un método relativamente nuevo y controversial.

JUSTICE SERVED!

Carey Dale Grayson, 50, was executed this evening at William C. Holman Correctional facility in Alabama.

He and two accomplices brutally beat, raped and murdered a woman by throwing her off a cliff and then mutilated her body.

