Se desata caos en aeropuerto de Las Vegas por presunto tiroteo (VIDEO)

Diversas imágenes se recopilaron de redes sociales en donde se ve que se desató un pánico entre la gente. Aunque la policía asegurara en su cuenta de Twitter que no había ningún tirador , la gente tuvo que tomar sus precauciones. La Policía Metropolitana de Las Vegas dice que un fuerte ruido en la Terminal 1 sobresaltó a los ciudadanos de la zona.

La policía presente en el Aeropuerto Internacional Harry Reid emitió un comunicado a través de Twitter para confirmar que no hay un tirador activo. Sin embargo, los momentos de gran tensión que vivieron las personas que se encontraban en el lugar fueron muy intensas.

El portal The Sun informó que en ese momento los encargados dirigieron a los pasajeros a las puertas de salida para huir en caso de que el terror se desatara. Sin embargo, la policía acudió a su cuenta de Twitter para dar informes sobre lo que realmente había sucedido.

"Hubo una descarga accidental en el Aeropuerto. No hay peligro para los pasajeros ni para los empleados. Hay una investigación en curso, se publicará más información en este canal". Aseguraron las autoridades sobre el caos que se desató en el aeropuerto de Las Vegas.

Las autoridades agregaron que fue causado por un pasajero ingobernable. Esa persona está actualmente bajo custodia, dicen. En un comunicado, publicado más tarde alrededor de las 9 a.m. ET, el aeropuerto escribió: “No hay un tirador activo.

Dan a conocer como sucedieron los hechos

Desde entonces, han surgido imágenes fuerte en donde se muestra el momento en que los pasajeros en pánico comenzaron a huir de las puertas temiendo lo peor. Un volante sugirió que las personas estaban tirando bolsas y tratando de pasar por seguridad mientras el pánico se extendía por la terminal.

De acuerdo con información del portal The Sun, se cree que el caos se desató esta mañana alrededor de las 7:30 ET, como escribió un usuario en las redes sociales: "Supuestamente un tirador en la puerta B del aeropuerto de Las Vegas. Estoy a salvo". "Todos corrieron por las puertas de seguridad. No creo que vayamos a volar.