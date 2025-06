Adolescentes arrestados por doble homicidio en una plantación de marihuana en Oklahoma

El menor implicado también fue capturado y permanece bajo custodia mientras avanza el proceso judicial.

Las autoridades no han dado detalles sobre cómo identificaron a los sospechosos ni si existen cargos adicionales.

Tampoco se ha informado si los jóvenes tenían algún vínculo con las víctimas o con la operación agrícola.

La OSBI ha mantenido gran parte del caso bajo reserva para proteger el desarrollo de la investigación.

TWO ARRESTED FOLLOWING DOUBLE HOMICIDE IN GARVIN COUNTY#OSBI #OneTeamOneMission pic.twitter.com/YfP7PrdcoN

— OSBI (@OSBI_OK) May 27, 2025