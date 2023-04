“¡Cuéntame tu secreto! Del 1 al 10 ¿Cuánto FLOW tienes?”, escribió Adamari López en la descripción del video que compartió en redes sociales y donde luce más que contenta con sus amigos. Al poco tiempo, los internautas no dudaron en destacar que las dos merecen tener su propio programa y olvidarse de Telemundo.

En poses relajadas y sobre todo llenas de felicidad, Adamari López y Stephanie Himonidis, mejor conocida como Chiquibaby, decidieron juntarse con Carlitos Ruiz para hacer un tradicional video de Instagram, donde resaltaron sus dotes de comediantes y siguieron los pasos de la puertorriqueña, quien no dudó en burlarse de la situación que están atravesando.

¿Se vengarán de Telemundo? En una acción inesperada, el video causó sensación en sus fans, quienes no dudaron en cuestionar si la reunión será parte de alguna colaboración en otra televisora. Un hecho, que sustenta las sospechas de que Adamari López recibió propuestas por parte de Univisión, además de TV Azteca.

SE REENCUENTRAN. Adamari López y Chiquibaby, sorprendieron a sus seguidores al reencontrarse tras salir de la cadena Telemundo. En un video publicado por la actriz puertorriqueña, las dos mujeres lucen felices en compañía de Carlitos Pérez Ruiz. Los tres, no dudaron en mostrar un poco de su reunión y por supuesto, emocionar a sus seguidores.

Tras aparecer juntas, los seguidores de ambas mujeres no dudaron en destacar que necesitan tener su propio programa juntas y poder alegrar a la audiencia, así como lo hacía en Hoy Día. Además, señalaron que las extrañan en televisión después de que fueron despedidas de la cadena de Telemundo, donde llegaron a laborar y se convirtieron en grandes amigas.

“Tus logros serán más grandes de lo que te imaginas. Lo tienes todo con el poder de Dios y después por tu esfuerzo a brillar. A donde quiera que estés te seguiremos”, “Éxitos Ada, hoy y siempre en todos tus proyectos”, “Las desterraron de Telemundo, pero no le queda mucho al programa”, “Eran el mejor equipo en el programa, las extraño señoras bellas”, señalaron.

Al igual, los internautas no dudaron en señalar que seguirán el proyecto que hagan las dos y que saben que les irá increíble a cualquier lugar que vayan. Al igual, destacaron que desde que salieron de Hoy Día se les extraña en el matutino y por esa razón, esperan verlas pronto en el proyecto donde decidan asistir. Archivado como: Adamari López Chiquibaby Telemundo

Adamari López Chiquibaby Telemundo: ¿Qué pasó con Adamari?

Fue a través de la transmisión del programa Hoy Día, que se dio a conocer la salida de Adamari López con un solemne mensaje de su parte. Ella, declaró que necesitaba despedirse después de haber sido tratada con amor por parte del equipo y la audiencia, señalando que daba fin a una etapa en su vida. Fue la primera vez que dejaron a una conductora despedirse en el programa. PARA VER VIDEO DA CLIC AQUÍ

“Mi gente linda, con el mismo amor y cariño que he puesto desde el primer día, me toca comunicarles que, tras una decisión en conjunto, ya no les acompañaré cada mañana en ‘Hoy Día’ (…) De este modo, llega a su fin este hermoso capítulo que viví en estos últimos años”, señaló Adamari López en su despedida de Telemundo y citó Infobae. Archivado como: Adamari López Chiquibaby Telemundo