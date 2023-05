Famosa actriz estadounidense sufre terrible accidente

Es arrestada por manejar bajo los efectos del alcohol

Se impacta contra otro coche y hay ‘herido de gravedad’

Haley Pullos arrestada por DUI: La famosa actriz de diversas telenovelas Haley Pullos, ha sido arrestada, pues de acuerdo con los informes que se han dado a conocer, la famosa estadounidense estuvo conduciendo bajo los efectos del alcohol y causó un terrible accidente automovilístico, dejando a una persona gravemente herida.

La estrella del programa ‘Hospital General’ se encuentra en serios problemas luego de que esto se reportara hace unos días. De acuerdo con diversas fuentes, ahora han revelado lo que podría pasar con el futuro de la famosa actriz estadounidense, y no son buenas noticias…

Haley Pullos arrestada por DUI: Arrestan a la actriz por conducir bajo los efectos del alcohol

El portal de noticias Page Six, informó que la estrella que interpreta a Molly Lansing-Davis en la serie de la cadena de ABC ‘Hospital General’, ha sido detenido luego de manejar bajo los efectos del alcohol. Sin embargo, esta noticia no sucedió recientemente, si no que apenas se está dando a conocer.

El informe dio a conocer que este suceso aconteció el pasado 29 de abril, cuando Haley Pullos se encontraba manejando en la autopista de Pasadena, California, informó a primeras instancias TMZ. Sin embargo, la actriz nunca imaginó que dicha decisión acabaría de la peor forma.